В Дании украдена коллекционная водка стоимостью более 1 млн долларов

В Копенгагене украли коллекционную водку. Ее примерная стоимость равна более 1 млн долларов. Владелец Бриан Ингберг сообщил о пропаже из бара «Кафе 33». Подозревают бывшего сотрудника, который мог сделать дубликат ключей. Ведется расследование.

Коллекционер Бриан Ингберг лишился одного из самых дорогих своих приобретений. Речь идет о бутылке водки, сделанной из состава трех типов золота и украшенной «Руссо-Балт». 6-ти килограммовая бутылка исчезла из «Кафе 33». Примерно цена украденного составляет более 1 млн долларов. Правоохранители отрабатывают все версии произошедшего.

Согласно интервью коллекционера, он подозревает бывшего работника, который мог завладеть копией ключей от бара. Для экспертизы взяты видео с камер видеонаблюдения, которые должны помочь в поисках украденного имущества коллекционера.