В Иране снимут ограничения с Telegram и Instagram 5 января. Об этом рассказали власти государства.

5 января текущего года жители Ирана вновь смогут в полном режиме пользоваться популярными социальными сетями Telegram и Instagram. Как пояснили в руководстве страны, временный запрет был введен из-за сложной ситуации в стране.

В настоящее время проводятся антиправительственные демонстрации. Иранцы протестуют против повышенных цен. В столкновениях с правоохранительными органами погибло уже двадцать человек. Сотни граждан оказались за решеткой. Подобный шаг необходим был для того, чтобы помешать организации новых незаконных собраний.

Ранее сообщалось, что в США просили включить известные мессенджеры в республике Иран, так как это нарушает права человека.

Напомним, что иранские власти наложили ограничения на работу Telegram и Instagram накануне.