В Британии десять спасателей не смогли вызволить мужчину, застрявшего в секс-игрушке

В Британии десять спасателей предпринимали все возможное для оказания помощи мужчине, застрявшего в секс-игрушке. Вся операция заняла шесть часов.

В городе Ипсвич, Британия, местный житель обратился в спасательную службу с просьбой оказать ему помощь в освобождении от секс-игрушки. Как оказалось, во время полового акта он застрял в кольце.

Первая бригада спасателей, прибывшая по вызову, не смогла помочь горе-любовнику, и даже подкрепление не оказало должного результата.

В итоге, спустя шесть часов мужчину все-таки смогли вызволить медицинские сотрудники, которыми пострадавший был оперативно госпитализирован.