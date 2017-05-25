В Британии десять спасателей не смогли вызволить мужчину, застрявшего в секс-игрушке
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В Британии десять спасателей предпринимали все возможное для оказания помощи мужчине, застрявшего в секс-игрушке. Вся операция заняла шесть часов.
В городе Ипсвич, Британия, местный житель обратился в спасательную службу с просьбой оказать ему помощь в освобождении от секс-игрушки. Как оказалось, во время полового акта он застрял в кольце.
Первая бригада спасателей, прибывшая по вызову, не смогла помочь горе-любовнику, и даже подкрепление не оказало должного результата.
В итоге, спустя шесть часов мужчину все-таки смогли вызволить медицинские сотрудники, которыми пострадавший был оперативно госпитализирован.