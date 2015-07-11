В США 23-летнюю учительницу посадят в тюрьму за педофилию на 45 лет. Об этом рассказывают американские СМИ.

Инцидент произошел в штате Огайо, США. В сексуальной связи с учениками заподозрили молодую учительницу средней школы. Известно, что 23-летняя девушка ранее встречалась с молодым человеком, но он так и не женился на ней, хотя и обещал. Обидевшись на мужской пол, учительница решила поэкспериментировать с более молодыми мальчиками. Она предложила секс втроем школьникам возрастом 14 и 16 лет. Те согласились, однако через какое-то время об этом стало известно другим лицам и ее отдали под суд.

Девушка сообщила, что все происходило по обоюдному согласию, и никакого насилия не было. По американским законам за педофилию предусмотрена серьезная ответственность. Сейчас полностью доказаны семь эпизодов с участием несовершеннолетних. За каждый из них суд может назначить пять лет тюрьмы. Всего за подобное преступление девушка может оказаться в заключении на 45 лет.