В США массовое ДТП с участием 20 машин сняли на видео. В результате инцидента около Баффало погиб один человек.

Социальные сети наполнились видеороликами с заснеженных скоростных трасс Соединенных Штатов. На одном из таких роликов видно, как ряд автомобилей врезаются один в другой. Причем в роли жертв оказались не только личные автомобили американцев, но и служебные авто полиции, а также «скорой помощи».

Сообщается, что в результате масштабного ДТП погиб один человек, еще несколько обратились в медицинские учреждения. Известно, что в катастрофе столкнулось по разным данным от пятнадцати до тридцати автомобилей.

Дорожная полиция уже назвала предварительные причины столь серьезной аварии. Это плохая видимость и большие заносы на трассе, которую не смогли вовремя привести в порядок местные службы. Известно и место крупной аварии. Это произошло недалеко от города Баффало, что в штате Нью-Йорк на севере США.