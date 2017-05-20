Меланья Трамп на новгодней вечеринке была в блестящем наряде

Жена зарубежного лидера Дональда Трампа, Меланья Трамп предпочла для новогодней вечеринки платье британской марки Erdem. Торжество состоялось в одном из поместий Трампов Мар-а-Лаго, рассказывает Footwear News.

Полностью прикрытый наряд Меланьи розового оттенка, средней длины, был полностью украшен пайетками. Дизайн убранства в виде шикарных цветов аналогично украшен пайетками. К платью зарубежного дизайнера Моралиоглу, стоимость которого превышает 5000 американских долларов, жена президента США предпочла надеть нежно-розовые туфли на шпильке.

Дочь супругов Иванка тоже явилась на вечеринку в блестящем наряде бренда David Koma. Сам Трамп был одет в черный смокинг.