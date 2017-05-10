В США скончался глава мормонов Монсон

В США скончался глава общины мормонов Томас Монсон. Последователю религиозного культа было 90 лет.

Сегодня пришло сообщение, что на 91-м году жизни ушел в мир иной глава крупнейшей общины мормонов в Соединенных Штатах Томас Монсон. Он долгое время возглавлял религиозную организацию и являлся ее очередным президентом. Отмечается, что 2 января он скончался по неизвестной причине.

Монсон с детских лет посещал мормонскую общину и уже в 22 года был поставлен на руководящую должность Церкви. В 36 лет Монсон стал апостолом, благодаря особому дару провидца. Многие его товарищи отмечали при жизни уникальный талант президента.

Следующего главу мормонов США изберут голосованием Кворума Церкви сразу после того, как его похоронят.