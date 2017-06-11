Чересчур увлекшись смартфоном в лифте, девушка лишилась ноги

В подъезде одного из домов в Китае случился несчастный случай, связанный с лифтом. Молодая девушка из Шанхая сильно увлеклась использованием своего гаджета и потеряла ногу. Сообщают иностранные СМИ.

На просторах интернета появилась запись с камер наблюдения, заснявших трагический инцидент. При просмотре видео отчетливо видно, что зажав ногу девушки лифт продолжил движение. Сообщается, что гражданка настолько сильно увлеклась своим смартфоном, что не смогла устоять на ногах. При неожиданном «скачке» лифта девушка упала, в результате чего ее конечность зажало дверьми подъемника. В настоящий момент потерпевшая госпитализирована.

СМИ уточняют, что китаянке провели несколько операций, однако спасти ногу медикам так и не удалось.