В Китае врач умерла после 18 часов работы. Причиной внезапной смерти 43-летней женщины стало переутомление.

В одной из больниц Китая зафиксирован несчастный случай, который произошел в местной больнице. Сообщается, что женщина, работавшая в медицинском учреждении врачом, без остановки осуществляла свои профессиональные обязанности на протяжении восемнадцати часов подряд.

Затем она почувствовала себя плохо и упала в обморок. Через некоторое время 43-летняя китаянка скончалась, не приходя в сознание. Очевидцы инцидента рассказали, что перед смертью она спросила у своих коллег, каково состояние здоровья у ее матери, которая находилась в этом же лечебном учреждении.

Специалисты уже смогли назвать предварительную причину скоропостижной смерти. У нее обнаружено нарушение мозгового кровообращения в результате долгой активной трудовой деятельности. Проще говоря, женщина умерла от чрезмерного переутомления.