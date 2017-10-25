Голые девушки на фестивале в Новой Зеландии избили парня. Этот фрагмент попал на видео и разошелся мгновенно по Сети.

В новогодние праздники многие жители Новой Зеландии посетили традиционный музыкальный фестиваль. Среди гостей были и девушки, которые, видимо, намеревались удивить остальных своим вульгарным внешним видом. Они сняли с себя почти всю одежду и измазали грудь блестками. В таком непринужденном виде молодежь парой гуляла среди толп подвыпивших людей.

Один молодой человек не выдержал напряжения и захотел поближе пообщаться с девушками. Он незаметно подбежал к ним сзади и попытался дотронуться рукой до оголенной груди. Неизвестно, удалось ли это сделать, однако ответная реакция не заставила себя долго ждать.

Девушка решительным шагом догнала своего обидчика и нанесла парню несколько ударов рукой, после чего продолжила прогулку. Весь инцидент попал на видео очевидцев. Ролик стал вирусным и приобретает еще большую популярность в Сети.