Стюардессы обвинили Delta Air Lines в антисемитизме. Об этом рассказывают западные таблоиды.

В американский суд были поданы иски от нескольких бывших сотрудников авиакомпании Delta. Ее руководство обвиняют в предвзятом отношении к евреям и гражданам Израиля.

Свою историю смогла рассказать бывшая бортпроводница компании. Девушка сообщила, что ее не так давно уволили лишь по факту ее национальной принадлежности. Это больше ассоциируется с антисемитизмом. Она пояснила, что руководство заметило, как она якобы специально предоставила купон на льготные условия пассажиру-еврею.

Другие сотрудники Delta также подтвердили нелицеприятные факты по отношении к ним по национальным признакам. Неудобство испытывали не только бортпроводники компании, но и пассажиры, пользующиеся услугами транспортной компании.

В руководстве Delta Air Lines никак не комментируют подобные высказывания. Однако по исковым требованиям уволенные сотрудники намерены добиваться восстановления их на прежней работе.