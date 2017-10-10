Самолет вылетел из Окленда в 2018 году, а приземлился в 2017 году

Один из самолетов гавайской авиакомпании совершил путешествие во времени. На странный полет обратили свое внимание журналисты.

Если верить расписанию, то из новозеландского города Окленд, данный самолет должен был совершить полет 31 декабря 2017 года в 23:55. Но из-за вынужденной задержки самолет вылетел на десять минут позже назначенного времени, он поднялся в воздух в 00:05. Однако при этом, если учесть временную разницу между Оклендом и Гонолулу, куда и летел самолет, то выходит, что пассажиры борта, снова оказались в 2017 году. Хоть для экипажа борта ситуация является обычным делом, пассажиры были удивлены и назвали инцидент мистическим.