В США выпускница воскресной школы продаст девственность на аукционе

В США выпускница воскресной школы продаст свою девственность на аукционе в Сети. Об этом пишут западные издания.

Жительница американского штата Калифорния 23-х лет решила немного подзаработать оригинальным способом. Девушка намерена выставить на интернет-аукционе необычный лот. Она хочет продать собственную девственность богатому незнакомому мужчине. За это выпускница религиозной школы намерена получить несколько сотен тысяч долларов и отомстить своему бывшему парню.

Примечательно, что девушка всю жизнь воспитывалась по законам целомудрия и в подростковом возрасте посещала воскресную школу. Когда девушке исполнилось 20 лет, то она долгое время встречалась с молодым человеком, однако секс по ее замыслу должен был произойти только после свадьбы. С такими понятиями парень не согласился и вскоре изменил ей с другой.

После этого инцидента американка погрузилась в депрессию и решила аморальным способом решить свои проблемы, обратившись за помощью к владельцу интернет-аукциона.