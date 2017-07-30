В США попавшая на борт крыса сорвала авиарейс. Инцидент произошел в Калифорнии.

Американские СМИ сообщают о внезапной отмене авиационного рейса на западном побережье США. Известно, что прямо перед вылетом по трапу на борт самолета забежала огромная крыса, которая позже скрылась от глаз экипажа. По технике безопасности пилоты не могли дать команду на взлет, и пришлось «прочесать» весь салон авиалайнера в поисках грызуна.

Через некоторое время стало понятно, что за короткое время это сделать не удастся и всех пассажиров в количестве более ста человек, предполагавших лететь из Калифорнии в Орегон, высадили. Им предложили бесплатно билеты на другой рейс.

Теперь команде местного аэропорта предстоит тщательно проверить воздушное судно на наличие в нем крысы, а также возможных повреждений, которые она могла сотворить. Затем самолет вновь приступит к своей работе.