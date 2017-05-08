В Швеции появятся первые беспилотные автобусы

В Стокгольме появятся первые беспилотные автобусы. Власти Швеции одобрили законопроект о запуске нового вида транспортных средств социального назначения.

Согласно составленному нормативно-правовому акту, беспилотные автобусы будут курсировать по улицам европейской столицы в "режиме тестирования".

Как сообщает генеральный директор Шведского транспортного агентства Йонас Бьельфвенстам, на данном этапе есть необходимость детального изучения особенностей автоматического дорожного движения. Кроме того, нужно быть в точности уверенным, что новый транспорт не представляет опасности для пешеходов.

Скорость автобусов будет составлять 20 километров в час, а двигаться по улицам они будут с помощью GPS-датчиков.