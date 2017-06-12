В Мюнхене голая девушка с позором рухнула с барной стойки

Видео с участием голой девушки, танцующей на барной стойке, взорвало всю Сеть. Однако в самый разгар зажигательного танца она с позором рухнула на пол.

В одном из увеселительных заведений Мюнхена голая девушка стала настоящей звездой Интернета. Она устроила страстный танец просто на барной стойке. Судя по всему, горячительных напитков она выпила достаточно, чтобы совершенно не стесняться своего обнаженного тела.

Однако, к большому разочарованию всех наблюдающих ее «выступление» зрителей, в определенный момент девушка не удержалась на своих двоих и рухнула на пол. Отвлекающим фактором стал парень, который, то ли хотел снять ее с барной стойки, то ли поцеловать в живот – это история умалчивает.