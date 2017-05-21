В Париже на Новый год избили сотрудников полиции. Офицеры из Франции проведут в больнице более недели.

Президент Франции и многочисленные пользователи Сети увидели накануне видеоролик, который был размещен во всемирной паутине. На нем видно, как на тревожный вызов приехала патрульная машина с двумя офицерами полиции. Их вызвали, чтобы они смогли предотвратить драку между молодыми людьми в одном из районов Большого Парижа.

Но через некоторое время толпа безумцев перекинулась на представителей правопорядка. Группа молодежи набросилась на мужчину и женщину и стала их избивать. Затем преступники перевернули полицейский автомобиль и прошлись по нему дубинками. Позже скрылись из виду в неизвестном направлении. Все действия они фиксировали на видеоносители, а затем ролик появился в интернете.

Сейчас полицейские находятся в госпитале. Они пройдут процедуры восстановления, на которые уйдет от семи до десяти дней. Оба стража закона получили сотрясение мозга и иные травмы.

Президент Франции Макрон уже жестко осудил подобную выходку и пригрозил наказать виновных.