В США уволился худрук New York City Ballet из-за домогательств

В США уволился худрук труппы New York City Ballet из-за сексуального скандала. Питера Мартинса обвиняют в непристойных домогательствах.

Совет руководителей творческой группы балета New York City Ballet всерьез озабочены неоднократными обвинениями в адрес художественного лидера коллектива Питера Мартинса. Его некоторое время назад обвинили в домогательствах на сексуальной почве и теперь скандал дал свое продолжение.

Сам худрук балетной труппы полностью отрицает всякие разговоры о его виновности и надеется, что эти эпизоды удастся защитить и доказать свою правоту. В то же время хореограф принял решение самостоятельно уйти на пенсию, чтобы не подвергать риску работу всего коллектива.

Руководство театра также решило, что такое развитие сценария будет на пользу New York City Ballet и уже подыскивает нового кандидата на замещение должности, которую 27 лет занимал Мартинс. Напомним, что звезда балетной сцены Питер Мартенс начал работу в Нью-Йорке в 1990 году. Сейчас ему 71 год.