Врачи Индии разделили сросшихся головами сиамских близнецов

В Индии прошла успешно серьезная операция. Разделены хирургическим способом сиамские близнецы, которые срослись головами.

Стали известны некоторые подробности сложнейшей операции, что прошла несколько дней назад в Индии. Местные врачи решились на сложнейшую операцию. Им предстояло разделить двух сиамских близнецов. Они срослись головами и могли умереть. Операция прошла успешно, и дети смогли встретить Новый год уже отдельно друг от друга. Сейчас их состояние здоровья стабильное и медики выражают уверенность, что они смогут прожить долгое время.

Поскольку такие случаи являются большой редкостью при рождении детей, то все расходы по проведению операции в размере 25 тысяч долларов взяло на себя правительство индийского штата.

Через некоторое время, когда малыши пройдут курс первой реабилитации, им предстоит перенести еще ряд операций по пластической хирургии. Изменению должны подвергнуть форму головы и других частей тела.