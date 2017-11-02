В США создали организацию по борьбе с сексуальными домогательствами

Сливки Голливуда поделились о старте движения Time's Up (Время вышло), которое основанно на защите от сексуальных домогательтсв и от дискриминаций. Об этом сообщили в новостном реализе, и опубликовали на сайт сообщества.

Известно, что в инициативе приняли участие больше 300 девушек. В их число вошли популярные звезды американского шоу-бизнеса, такие как Натали Портман, Кейт Бланшетт, Эмма Стоун, и другие.

Также отмечено, что Time's Up (Время вышло) не разделяет жертв сексуальных домогателств по половым признакам и обещает юридическую поддержку каждому. Движение планируют создать за счет добровольного пожертвования.

В общем планируеться собрать около 15 миллионов долларов на услуги адвокатов для лиц финансово незащищенных профессий, такие как официант или няня. В октябре пошлого года звезды Голливуда начали говорить о сексуальных домогательствах на фоне секс-инцидента вокруг Вайнштейна. В изнасиловании были обвинены Кевин Спейси, Чарли Шин, Сильвестр Сталлоне и другие.