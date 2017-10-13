В Калифорнии официально разрешили продавать марихуану

С 1 января 2018 года в Калифорнии (США) официально разрешили продавать марихуану. Ее покупатель должен быть старше 21 года, а целью использования должно быть только восстановление нормального самочувствия. Сведения передает издание Associated Press.

В Калифорнии продажу марихуаны сделали законной. Теперь купить ее может любой гражданин, который достиг возраста 21 года, а продажу сможет осуществлять любой магазин, предварительно приобретший лицензию. Власти штата обещают следить, чтобы торговля осуществлялась легализованно. Для этого будут проходить постоянные проверки правоохранительных органов Калифорнии.

Принятию данного законопроекта предшествовал ряд опросов, а также наблюдений. В результате выяснилось, что большая часть калифорнийцев поддерживает легализацию и хочет использовать марихуану в рекреационных целях.