Власти КНДР призвали жителей не смешивать пиво с водкой

Власти КНДР в эфире местного телевидения сделали важное заявление. Они призвали жителей страны не смешивать пиво с водкой.

Перед новогодними праздниками на государственном телевидении Северной Кореи предостерегли собственных граждан от непредвиденных последствий при необдуманных поступках. Им не рекомендовали злоупотреблять крепким алкоголем и пить водку не более 80 граммов за вечер, чтобы не почувствовать неприятных последствий для организма.

Также местные специалисты выступили резко против того, чтобы граждане КНДР употребляли вместе пиво и водку. Это может привести к печальным последствиям.

В СМИ рассказали, что в зимний период года человеческий организм тратит больше энергии для того, чтобы температура тела была на одном уровне. В этом процессе существенную роль играет печень и сердце. Употребление алкоголя в больших количествах препятствует нормальной работе организма и ведет к последствиям.