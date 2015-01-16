В Киеве более тысячи человек вышли на шествие в честь Степана Бандеры

В Киеве около 1000 человек вышли на шествие в честь 109-летия со дня рождения Степана Бандеры. Участники мероприятия прошли от памятника Тарасу Шевченко до площади Независимости.

В Главном управлении Национальной полиции в Киеве рассказали, что численность участников шествия в честь дня рождения Степана Бандеры увеличилась до 1000 человек. Акция носит мирный характер, активисты шествуют по столице Украины с зажженными факелами.Степан Бандера - главарь запрещенной в России Организации украинских националистов* (ОУН) и Украинской повстанческой армии* (УПА, также запрещена в РФ), которые во времена Второй Мировой войны воевали на стороне фашистов.