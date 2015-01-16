В Киеве более тысячи человек вышли на шествие в честь Степана Бандеры
Вчера, 21:38 \\ В мире
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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Маргарита Щедрая
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