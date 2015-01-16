В Киеве более тысячи человек вышли на шествие в честь Степана Бандеры
В Киеве около 1000 человек вышли на шествие в честь 109-летия со дня рождения Степана Бандеры. Участники мероприятия прошли от памятника Тарасу Шевченко до площади Независимости.
Степан Бандера - главарь запрещенной в России Организации украинских националистов* (ОУН) и Украинской повстанческой армии* (УПА, также запрещена в РФ), которые во времена Второй Мировой войны воевали на стороне фашистов.
Степан Бандера - главарь запрещенной в России Организации украинских националистов* (ОУН) и Украинской повстанческой армии* (УПА, также запрещена в РФ), которые во времена Второй Мировой войны воевали на стороне фашистов.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного судаСамое интересное - на нашем канале в Telegram