В США из-за сбоя все игроки лотереи купили выигрышные билеты

В США произошел технический сбой автоматов по продаже лотерейных билетов, в результате чего все покупатели получили выигрышные билеты. Инцидент зафиксирован в Южной Каролине, все бракованные билеты признаны недействительными.

СМИ штата Южная Каролина в США рассказали о сбое в автомате по продаже билетов в местной лотерее. В результате случившегося каждый, кто решил попытать удачу, смог выиграть 500 долларов, а общий призовой фонд достиг более 20 миллионов. Неполадки длились около двух часов, в это время в пяти возможных рядах совпадали все цифры. Каждый ряд оценивается в 100 долларов.



В управлении лотереи началась проверка инцидента, руководство заявило об ошибке, и в скором времени планируется совещание по этому вопросу. Пока неизвестно, получат ли "счастливчики" свои призовые, однако сообщается, что некоторые из них поняли всю ситуацию и покупали по несколько билетов за раз, выигрывая баснословные деньги.