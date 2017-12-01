МЧС России предостерегли граждан не злоупотреблять алкоголем в новогоднюю ночь

Сотрудники МЧС России предупреждают граждан соблюдать элементарные правила безопасности для благополучного начала 2018 года. Не стоит злоупотреблять алкоголем, а также халатно относиться к огню.

Как утверждают представители МЧС России, наибольшую опасность в новогоднюю ночь представляют для всех именно количество выпитого, а также неосторожное поведение с огнем и петардами. Стоит воздержаться от чрезмерного злоупотребление спиртных напитков, а также контролировать свои действия во время запуска новогодних салютов.

Сотрудники чрезвычайного ведомства убедительно просят не курить в постели, и, конечно же, зажигать петарды в закрытых помещениях.

В случае возникновения непредвиденной ситуации, опасной для жизни, стоит звонить по номеру 101.