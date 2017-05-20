Божена Рынска будет судиться с Израилем в суде Иерусалима

Божена Рынска намерена судиться с Израилем в окружном суде Иерусалима. В качестве ответчика выступила израильская служба «Натив».

Известная российская журналистка Божена Рынска еще в 2012 году обратилась в службу «Натив» для проведения репатриации. Она утверждает, что имеет на удовлетворительное решение полное право, поскольку ее отец был евреем, а в Израиле у нее проживают родственники.

Однако «Натив» препятствовала журналистке в процедуре репатриации, а потому Божена Рынска подала иск против службы в окружной суд Израиля. Бездействие службы «Натив» Рынска считает отказом от гражданства Израиля.

Стоит также упомянуть, «Натив» состоит в прямом ведомстве премьер-министра Израиля, а потому справедливо считать, что Рынска обратилась в суд против государства.