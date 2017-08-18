В Москве в новогоднюю ночь главными перевозчиками станут метро и МЦК

В Москве в новогоднюю ночь пассажиры будут обеспечены бесперебойной работой метро и МЦК. Об этом стало известно из официального сообщения представителей ГУП «Московский метрополитен».

Несмотря на праздник, столичная подземка и Московское центрально кольцо будут работать в штатном режиме. Таким образом, сотрудники ГУП «Московский метрополитен» отмечают, что поезда будут прибывать с интервалом от 3,5 до 10 минут, а на центральных станциях промежуток не превысит 5 минут.

По Московскому центральному кольцу будут курсировать поезда «Ласточки». С 19 часов интервал между ними будут составлять максимум 10 минут.