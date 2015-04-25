В Непале запретили подниматься на Эверест слепым и двойным ампутантам

В Непале правительство запретило подниматься на Эверест альпинистам с нарушениями зрения или с жертвами двойной ампутации. Такую новость опубликовало AFP.

Министерство туризма накануне весеннего сезона восхождения на самую высокую гору приняло решение ограничить доступ в целях предотвращения несчастных случаев. Чиновники также запретили карабкаться к вершине Эвереста одиночкам, которые отправляются без сопровождения. Новые правила уже начали действовать несколько дней назад.

Как сообщает издание The Guardian, власти Непала обсуждали законопроект около месяца. Гималайская база данных свидетельствует, что из 29-ти инвалидов, пытавшихся покорить высоту в 8848 метров двое погибли. Лишь 15 человек из общего числа смогли добиться цели. Решение вызвало недовольство посла США и бывшего непальского военнослужащего, которому ампутировали обе ноги.