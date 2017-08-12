На 58-м году жизни скончался актер Александр Шаврин

Известный российский актер Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни. Причиной смерти артиста стало давнишнее онкологическое заболевание.

30 декабря в возрасте 57-ми лет умер талантливый российский актер Александр Шаврин. Насколько стало известно, на протяжении последних нескольких лет артист страдал от раковой опухоли, однако болезнь все-таки одолела его.

Александр Шаврин окончил театральное училище имени Щукина в 1982 году, после чего служил в театре Маяковского.

Наиболее известными картинами с участием Шаврина можно назвать следующие: «Бедная Настя», «Сказки старого волшебника», «Зверобой», «Ельцин».