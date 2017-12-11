Впервые за семь лет в Российском культурном центре Дамаска организовали ёлку

31 декабря в Российском центре науки и культуры Дамаска впервые за семь лет организовали новогоднюю ёлку. Об этом заявил Алексей Фролов, заместитель руководителя Россотрудничества.

В столице Сирии провели детское новогоднее мероприятие, первое с 2010-го года. Для маленьких сирийцев и россиян со сцены РЦНК показали постановку "Буратино". По мнению Алексея Фролова, сирийские дети поняли сюжет произведения, ведь наверняка прочувствовали основной посыл: "добро всегда побеждает зло".

После спектакля появились традиционные персонажи утреника - Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили ребят и лично вручили им подарки. Как отметил Алексей Фролов, в зале присутствовали более трехсот детей и родителей. Он выразил надежду, что празднование всем понравилось. Кроме того, в Дамаске провели благотворительную акцию для одного из городских приютов.