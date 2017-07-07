Япония рассматривает четыре варианта начала войны с КНДР

Власти Японии на данный момент рассматривают четыре варианта начала полномасштабного военного конфликта с КНДР и изучает меры, которые необходимо будет принять в таком случае. Об этом сообщают местные таблоиды.

По полученной информации, среди возможных сценариев, которые рассматриваются советом национальной безопасности, выделяются: вторжение военных сил Южной Кореи, ракетный удар КНДР по Японии, столкновение сил Северной и Южной Кореи, а также упреждающий удар США по Корейскому полуострову.

Также японское правительство не исключает возможность подключения механизма коллективной безопасности и поддержку США в случае начала войны с КНДР. Напомним, ранее северокорейские власти заявили о намерении и дальше наращивать свой ядерный потенциал.