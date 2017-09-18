В Греции в канун Нового года испекли торт длиной 70 метров

В Греции в канун Нового года испекли огромный торт, длиной в 70 метров. Об этом пишет издание "Синьхуа".

Как сообщается, в Афинах около 40 поваров на протяжении трех дней и ночей трудились над созданием огромного торта в честь наступающего 2018 года. Длина данного произведения искусства составила около 70 метров, а ширина - три метра. Общий вес десерта составил примерно 2,5 тонн. Кондитеры вынесли свой торт на улицу в Афинах и абсолютно любой желающий мог попробовать торт, а также взять его с собой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Милане повара приготовили самый большой в мире рождественский кекс.