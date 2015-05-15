В Австралии ВВС привели в боеготовность из-за Ту-95. Российские ракетоносцы прошли севернее территории материка.

Западные СМИ обнародовали ранее секретную информацию о том, что австралийские военные части на северной оконечности страны были приведены в полную боеготовность по случаю пролета российского самолета. Стратегический лайнер Ту-95, который может нести смертельные заряды ядерных бомб, пролетел возле берегов Австралии, при этом не вошел во внутреннее пространство этой страны.

Как сообщили австралийские эксперты, российские самолеты совершали плановый полет в Тихоокеанском регионе недалеко от Индонезии. Это необходимо для того, чтобы повысить роль Москвы в этом регионе. Ту-95 вновь напомнил всему миру, что российские власти ставят задачу по присутствию в качестве надежного игрока в мировой безопасности.

Ранее сообщалось, что два бомбардировщика 5 декабря действительно пролетели над этой местностью.