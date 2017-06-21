Владимир Путин не поздравил Петра Порошенко с Новым годом

В Администрации президента рассказали, кто из иностранных политиков получил новогодние поздравление от Владимира Путина, однако президент Украины Петр Порошенко так и не дождался поздравления.

Сообщается, что обращение было адресовано лидерам союзных государств: Азребайджана, Казахстана, Белоруссии и Армении. Путин выделил круглую дату - 25 лет со дня образования дружественных политических отношениями с РФ. В обращении к лидеру США Дональду Трампу, Владимир Путин отметил, что между странами необходимо налаживать конструктивный диалог. Не дождался поздравления лишь президент Украины Петр Порошенко.

В письме к турецкому Лидеру Эрдогану президент выделил улучшение отношений между Российской Федерацией и Турцией. Так же поздравлению российского лидера удостоились ряд зарубежных лидеров: Франции, КНР и японский премьер-министр.