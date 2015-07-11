В США 20 человек судили за попытку интимной связи с несовершеннолетними

В США в штате Вашингтон 20 человек в возрасте от 20 до 66 судили за попытку интимной связи с несовершеннолетними, которых они искали в Сети, как сообщает VladTime.

Слушание по 7 из них проходило в зале суда округа Уотком 8 дней назад. 12 заявили, что, невиновны, когда проходило предыдущее заседание, а одного обследуют психотерапевты, и его дело будут рассматривать 4 января 2018 года. Для задержания Патрульная полиция Вашингтона проводила специальную операцию «под прикрытием».

При общении с теми, кого считали своими потенциальными жертвами, подозреваемые заговаривали об интимной связи, а в качестве иллюстрации предпочтений присылали снимки и видеоролики. Дальнейшие судебные разбирательства назначены на февраль и март.