Путин поздравил с наступающим Новым годом Терезу Мэй и Елизавету II
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Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новы годом королеву Великобритании Елизавету II и действующего премьер-министра Терезу Мэй. Вся информация опубликована на официальном портале Кремля.
В своем поздравлении лидер Российской Федерации почеркнул важность российско-британского сотрудничества, которое должно развиваться и отвечать всем коренным интересам народов России и Великобритании.
Напомним, ранее Владимир Путин поздравил с новогодними праздниками папу Римского Франциска, выразив Его Святешейству надежду на дальнейшее продолжение конструктивного сотрудничества.