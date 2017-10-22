Путин поздравил с наступающим Новым годом Терезу Мэй и Елизавету II

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новы годом королеву Великобритании Елизавету II и действующего премьер-министра Терезу Мэй. Вся информация опубликована на официальном портале Кремля.

В своем поздравлении лидер Российской Федерации почеркнул важность российско-британского сотрудничества, которое должно развиваться и отвечать всем коренным интересам народов России и Великобритании.

Напомним, ранее Владимир Путин поздравил с новогодними праздниками папу Римского Франциска, выразив Его Святешейству надежду на дальнейшее продолжение конструктивного сотрудничества.