В Израиле женщина поместила ёлку в клетку и стала популярной в Сети

В Израиле женщина решила спасти свою домашнюю ёлку, закрыв её в клетке. Это женщина сделала из-за котов, которые вечно пытались разрушить её новогоднее настроение.

Хозяйка сняла на видео своё творение. Ёлка была помещена в настоящую клетку, предназначением которой является сохранность новогоднего дерева от котов. В общей сложности у женщины было около 10 котов, каждый из которых пытался завалить ёлку. Стоит отметить, что хозяйке вполне удалось уберечь дерево, и уже более недели символ Нового года в сохранности.

Женщина опубликовала видео в социальных сетях. Буквально за пару дней ролик жительницы Израиля просмотрели около 2 миллионов человек. Большинство зрителей посчитали этот поступок неправильным, считая важным наблюдать за красотой ёлки без преград.