Как проинформировало ТАСС, российские актеры дали праздничный концерт на военной базе в Сирии. Мероприятие было проведено в культурном центре Хмейми, а также не оставили без внимания далеко находящиеся заставы. Помимо праздничного настроения «культурный десант» привез с собой новогодние письма от российских школьников.

Среди посетивших Сирию артистов оказались такие как: Антон и Виктория Макарские, Сергей Маховиков и ансамбль «Русская душа». В середине текущего месяца президент Российской Федерации Владимир Путин отдал распоряжение, вывести военные подразделения российской армии с регионов Сирии. Со слов главнокомандующего, при помощи военнослужащих России и армии Сирии военным удалось полностью разгромить самую боеспособную и многочисленную группировку международного терроризма. Позднее Владимир Путин добавил к своим словам, что борьба с террористами на этом не закончиться и военнослужащие продолжат «точечную» борьбу с исламскими боевиками.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поделился с корреспондентами, то что за все время проведения военной операции, в ней приняли участие до 50 тысяч военнослужащих, 14 тысяч из, которых удостоены государственных наград.