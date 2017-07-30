В Китае построен самый длинный стеклянный мост в мире

В Китае появился стеклянный мост-рекордсмен, длина которого достигает 500 метров. Как сообщают СМИ, открытие состоялось в конце прошлой неделе в одной из провинций страны, Хэбэй.

Монументальное сооружение было воздвигнуто на высоте свыше двухсот метров. Задачей моста является соединение двух противоположных скал. По прогнозам инженеров конструкция способна выдерживать вес 500 человек одновременно находящихся над пропастью, но этим предел прочности не ограничивается. Предельно допустимая нагрузка допускает 2000 тысячи человек.

При этом, чтобы воочию полюбоваться панорамой с моста, посетителям необходимо будет преодолеть до двух тысяч ступеней, при этом предусмотрено наличие лифта, строительство, которого находится уже на стадии разработки.

Как дополнительно сообщили конструкторы, мост был сконструирован стеклянным. Таким образом став самым длинным сооружением подобного типа в мире.