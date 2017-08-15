В метрополитене Пекина запущены беспилотные поезда

На этих выходных, в метрополитене столицы Китайской Народной Республики, была запущена первая опытная ветка метро, управление которой будет полностью подконтрольно искусственному интеллекту. Торжественный запуск ветки состоялся в эту субботу, информирует центральное телевидение Китая.

Ни для кого не секрет, что длина нововведенной линии метрополитена составляет более 14 км, которая соединит два отдаленных района города: Яньшань и Фаншань. Всего введено в эксплуатацию 9 новых станций. Беспилотные поезда будут способны развивать скорость более 70 км/ч, но машинист все равно будет располагаться в кабине, на случай если работа техники даст непредвиденный сбой.

Пекин станет первым городом мира, в котором появятся «роботизированные» поезда работа, которых будет происходить в полностью автономном режиме без помощи человека.