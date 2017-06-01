В Берлине на Новый год создадут "безопасные зоны" для женщин

В Берлине на Новый год было принято решение о создании специальных "безопасных зон" для женщин. Таким образом организаторы празднования постараются оградить женщин от изнасилований.

Как сообщают местные СМИ, у Бранденбургских ворот, куда будут стягиваться тысячи человек для празднования Нового года, будут созданы специальные "безопасные зоны" для прекрасной половины человечества. Это делается для того, чтобы в новогоднюю ночь женщины оказались в безопасности и не боялись быть изнасилованными мигрантами.

Отмечается, что в данную зону нельзя будет проносить большие сумки или рюкзаки, а также алкогольные напитки. Перед входов в эту зону будут дежурить сотрудники Красного Креста.

Напомним, два года назад в Кельне мигранты напали на женщин во время празднования Нового года, многие из представительниц слабого пола были изнасилованы. Тогда в отделения полиции ежедневно поступали заявления об изнасиловании. Чтобы избежать подобного в наступающем 2018 году, в Берлине будут создаваться "безопасные зоны" для женщин.