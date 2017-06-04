Владимир Путин поздравил граждан США с Новым годом

В новых эпизодах появившегося недавно накануне 4-го сезона популярного среди зрителей киносериала Netflix Black Mirror («Черное зеркало») является президент Российской Федерации Владимир Путин, который поздравляет американских граждан с наступающим 2018 Новым годом.

«Дорогие жители США. Уважаемые друзья. Будущее радостнее, чем когда-либо», - заявляет Путин в короткометражном отрезке праздничного ролика. На видео при этом видна надпись «с разрешения новостей Кремля». На просторах интернета короткий видеоролик подвергся широкому обсуждению. Как заявляют пользователи, это самое тревожное поздравление за последние годы.