Американская булочная заплатит штраф за ущемление прав лесбиянок

Хозяева небольшой булочной, находящейся в городе Сейлема, штат Орегон, не изъявили желания приготовить торт для девушек нетрадиционной ориентации, за что поплатятся штрафом, говорится на сайте правительства штата.

Хозяева пекарни Мелисса и Аарон Клейн отвергли просьбу нетрадиционной супружеской пары девушек Рэйчел Боумен-Кюри и ее супруги Лорен, испечь для них торт. Данное событие произошло в далеком 2013 году. Девушки решили подали в суд, который по результатам дела обязал хозяев пекарни выплатить штраф в размере 135 тысяч долларов.

Говорится, что штраф уже выплачен, однако из-за того, что не окончен срок подачи апелляции, деньги на счету заморожены.

В законодательном положении штата Орегон, прописан закон гарантирующий защиту каждого человека. Вне зависимости от его сексуальной ориентации. Пара пока не решила, будет ли обжаловать вынесенный приговор.