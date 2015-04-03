США и Израиль намерены противодействовать Ирану

США и Израиль заключили между собой секретный договор, в котором разработана политика по противодействию внешней политике Ирана. Заявил один из телеканалов Израиля Channel Ten ссылаясь на свои источники в осведомленных кругах.

По их данным, данный процесс прошел около месяца назад, когда Белый дом посетили дипломаты из Израиля. Главой делегации выступил Меир Бен-Шабат. Со сторона Америки выступил Герберт Макмастер, который является помощником президента.

По словам источника, переговоры проходили несколько дней, в результате, которых был заключен план действий по сокращению внешней политики Ирана. В частности. Стороны заключили договор о совместной работе групп, деятельность, которых будет заключаться по прекращению работы ядерной программы.

В середине уходящего месяца постпред США Никки Хейла сделала заявление о том, что США планируют создать мировую коалицию по борьбе с Ираном. Поводом тому послужил неожиданный запуск с территории Йемена ракеты, созданная Ираном и переданная в руки террористов.