В Италии найдено тело пропавшей месяц назад украинки

В Италии было найдено тело украинки, находившееся в черном полиэтиленовом пакете, сброшенного с высокого склона, сообщают источники в правоохранительных органах.

Девушка перестала выходить на связь месяц назад, погибшая проживала на территории Италии с мужем, где работала переводчиком. Сотрудники полиции нашли тело жертвы на дне склона. Как полагают следователи, после падения с высоты она еще была жива. На теле жертвы были обнаружены значительные ссадины и гематомы.

Следователи выдвинули версию, что с супругой мог расправиться ревнивый супруг, который лишился жизни месяц назад, информирует украинские СМИ.