Скончалась единственная наследница испанского диктатора Франко

В Испании на 90-х годах своей жизни, скончалась единственная дочка диктатора Франко. Об этом поставила в известность СМИ ее дочь Мартинес Бордиу, сообщает новостной портал 20 minutos. Известно, что летом уходящего года у Кармен Франко был обнаружен рак в терминальной стадии.

С момента обнаружения злокачественного недуга, болезнь распространялась по организму с высокой скоростью, что повлияло на стремительное ухудшение здоровья женщины.

Кармен находилась в своем доме, в столице Испании - Мадриде до последнего дня жизни, где и скончалась. Франсиско Франко, был известным политическим и военным деятелем, который на протяжении своей состоял у руководства государства.