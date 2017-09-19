Фото брыкающейся модели удивило пользователей соцсетей

Рекламная фотография от бренда Vetements с брыкающейся моделью вызвала неоднозначную реакция пользователей социальных сетей. На фото модель одета в футболку, джинсы и сапоги от Vetements, отталкивается от мужчины за кадром.

На официальной странице бренда Vetements появилась фотография, рекламирующая одежду одного из московских бутиков. На фото модель ухватилась руками за батарею парового отопления и ногой отталкивается от мужчины за кадром. На модели надеты футболка, джинсы и сапоги марки Vetements, где каблуки выполнены в виде зажигалок.

Пользователей соцсетей удивило дизайнерское решение относительно каблуков, им стало интересно, сколько должна весить девочка, чтобы такая конструкция ее выдержала. Многие также отметили схожесть фотографии с кадром из культового фильма режиссера Карена Шахназарова "Курьера", а он об этом даже не подозревает.