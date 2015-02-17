Прокуратура не одобрила решение МВД о приостановке дела о нападении на Навального

Прокуратура Москвы не одобрила решение МВД о приостановке дела о нападении на Навального. Об этом стало известно из сведений, предоставленных адвокатом оппозиционера Вадимом Кобзевым.

Стоит напомнить, уголовное дело по факту нападения на Алексея Навального длится уже на протяжении нескольких месяцев. Прокуратура ведет контроль над действиями Главного управления МВД РФ по Москве. Навальный, вследствие нападения, был облит зеленкой и от химического ожога потеря 80% зрения.

Сегодня, 28 декабря, как сообщает адвокат политика, столичная прокуратура признала незаконным решение МВД о приостановлении дела Навального. Подобное постановление правоохранительные органы вынесли ввиду невозможности установить нападающего.

Как утверждает Кобзев, подобные решения прокуратура Москвы принимает не впервые. Ранее контрольное ведомство уже отменяло четыре постановления МВД о закрытии дела о нападении на Навального.