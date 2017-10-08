В Нью-Йорке к Рождеству дом украсили гигантским пенисом

В Нью-Йорке к Рождеству один из домов решили украсить гигантским пенисом. Автором этого «произведения искусства» стала уличная художница Каролина Фалкхольт.

Искусство нынче не стоит на месте. Судя по произведениям стрит-арта в Нью-Йорке, оно прогрессирует даже быстрее, чем обыватели способны его воспринимать. Так, перед Рождеством на фасаде одного из домов в Нью-Йорке по улице Брум-стрит на Манхэттене появилось изображение гигантского пениса.

Заказчиком столь необычного рисунка на здании стал фонд Baby Brasa. Как утверждают его представители, изображения влагалища на улице города им показалось недостаточным, потому возникла острая необходимость нарисовать пенис. Автором стала местная художница Каролина Фалкхольт, еще известная под псевдонимом Блю.

Если верить самой Фалкхольт, подобным произведением она хотела призвать людей не стесняться собственной сексуальности.

Однако какой бы «высокий» посыл не хранил за собой гигантский пенис, его изображение все равно вызывало негодование у многих жителей близлежащих домов. Люди требуют немедленно закрасить пошлый рисунок.