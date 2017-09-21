В новой Москве будет реконструирована мебельная фабрика

В новой Москве планируется реконструкция мебельной фабрики «Феликс». Подобное решение вынесла Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Насколько сегодня стало известно, ГЗК одобрило внесение изменений в правила застройки для мебельной фабрики «Феликс», которая находится на теристории новой Москвы по улице 1-й Красковский проезд. Ее площадь будет увеличена до 75,5 тысяч квадратных метров.

Сведения о реконструкции мебельной фабрики стали известны из официального сообщения Москомстройинвеста. На данный момент общая площадь фабрики составляет 14,8 тысячи квадратных метров.

Вопрос о возможности реконструкции предприятия «Феликс» будет вынесен на публичные слушания.